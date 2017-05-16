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Связь земляков с властью: губернатор рассказал, чего ждет от глав на местах

, ИА "Амител"
Региональный руководитель заявил о необходимости сильного и дееспособного самоуправления

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил о необходимости сильного и дееспособного самоуправления на местах, которое станет залогом развития региона. Глава региона опубликовал новую заметку в своем блоге, посвященную этой проблеме.

"В Алтайском крае, где почти каждый второй житель региона – сельчанин, муниципалитеты составляют основу публичной власти. Главы районных и сельских администраций (а их более полутысячи) – довольно многочисленная армия управленцев, по качеству работы которых люди судят о качестве государства, в котором живут", — отметил Александр Карлин.

Далее губернатор обратился к вопросу реализации в регионе программы "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края", в рамках которой на местах воплощаются проекты и пожелания самих жителей.

"Казалось бы, чего проще: собери "вече", кинь клич по сельсоветам, вместе с земляками подумайте, как можно обустроить площадки для детей, облагородить центральную площадь, отремонтировать памятники… Главы администраций Заринского, Ключевского и многих других районов так и поступили. И построили за 4 года до 10 объектов в каждом. А вот 14 районов за всё это время вообще не подали ни одной заявки. Вопрос: в селах этих районов всё настолько прекрасно с парковыми площадками, новыми развлекательными комплексами для детей? Или жители там живут безынициативные? Точно знаю, что нет. Вопросы возникают к руководству муниципалитетов", — обозначил существующую проблему глава края.

Также Александр Карлин подчеркнул, что далеко не везде районные и муниципальные власти активно лоббируют интересы начинающих фермеров, занимаются вопросами поддержки сельхозкооперации.

В этом контексте губернатор рассказал, что его часто спрашивают о том, чего он ждет от местных выборов.

"Мои ожидания нисколько не отличаются от ожиданий жителей края: во власть должны прийти люди, которым доверяет население, которые идут на выборы не за статусом, а для того, чтобы работать и решать вопросы жизнедеятельности муниципалитета во взаимодействии с другими структурами публичной власти", — заявил свою позицию глава региона.

Карлин убежден, что отсутствие инициативы, нежелание местной власти воспользоваться имеющимися финансовыми ресурсами в конечном итоге компрометирует государство.

"Местное самоуправление должно повсеместно, а не только в некоторых муниципалитетах края, быть самым коротким и прямым путем к решению насущных, ежедневных, жизненно важных для каждого человека проблем. Нам необходимо сильное, дееспособное самоуправление. Это залог успешного развития региона", — резюмировал губернатор.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.05.2017 17:08
Темная персона

Не исключено шанс, что придут люди, которые болеют сердцем и душой за город, даже губернатор прямо об этом заявил, будем надеятся,что такие люди найдутся

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16.05.2017 17:12
Олег

Констатация проблемы - первый шаг на пути к ее решению. Муниципалитеты в первую очередь должны понять что им нужно, оценить свои силы, а уже потом просить деньги на финансирование. Карлин об этом как раз и говорил. Надеюсь главы районов воспримут эту информацию правильно!

0  0
16.05.2017 17:15
Алик

Деятельность муниципалитетов должны быть прозрачной на уровне, отчеты должны быть медийными и доступными для каждого, чтобы все могли знать чем чиновники на местах занимаются, Карлин правильно подметил сложившуюся тенденцию - безынициативность. Но эта проблема решаема, нужно лишь донести до людей информацию об их правах и возможностях.

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