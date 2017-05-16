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Синоптики и спасатели предупреждают жителей Алтайского края о резком похолодании, снеге, гололеде и шквалистом ветре, которые ожидаются 17 мая.
"В Алтайском крае в конце ночи и днём 17 мая ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 22-27 метров в секунду, осадки в виде дождя в утренние часы с мокрым снегом, в предгорьях местами сильные осадки", — говорится в штормовом предупреждении алтайского Гидрометцентра.
Кроме того, в ночь на 17-18 мая местами по Алтайскому краю при прояснении ожидаются заморозки до -5 градусов. Возможен гололед.
"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий", — подчеркивают, в свою очередь, в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности и не игнорировать предупреждение о резком ухудшении погодных условий.
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