Фото: instagram.com
27-летняя жительница Новосибирска Анастасия Тараканова завоевала титул "Бриллиантовая невеста России" в финале Всероссийского конкурса невест, который прошел в Перми вечером в понедельник, 15 мая. Об этом сообщает портал "НГС.Новости".
Отмечается, что девушка получила титул "Бриллиантовая невеста Новосибирска", позволивший попасть на финал конкурса, 15 апреля 2017 года. Годом ранее Тараканова вышла замуж.
Издание добавляет, что девушка работает главным менеджером в ПАО "БИНБАНК", любит кататься на сноуборде и активный отдых с семьей и друзьями.
Благодаря ее победе теперь Всероссийский финал конкурса невест в 2018 году пройдет в Новосибирске. "Анастасия Тараканова — "Бриллиантовая невеста России – 2016", — написали организаторы фестиваля на своей странице в Instagram.
Там же было опубликовано видео момента объявления победительницы.
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