В центре города Барнаула по адресу: ул. Песчаная, 19 продолжается строительство жилого комплекса “Изумрудный”. Современный, комфортабельный дом располагается на тихой и уютной улице, где нет случайных прохожих и машин, а всего в нескольких сотнях метров центр Барнаула в лучшем его проявлении. Здесь и площадь Ветеранов с тихими зелеными аллеями, и центральный универмаг города с чередой магазинов, ресторанов и кафе. В шаговой доступности детские сады, школы, ведущие вузы города.
Особенностью комплекса является его расположение. Инфраструктура центра города гармонично сочетается с тишиной и уютом спальных районов.
Основные преимущества жилого комплекса "Изумрудный":
- Нет нежилых помещений;
- Быстрый и тихий лифт;
- Комфортные лестничные площадки с естественным освещением;
- Зеленый двор, закрытый от чужих глаз;
- Крытые детская и спортивная площадки;
- Потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.
Приобрести жилье в этом доме можно по рекордно низкой для центра Барнаула цене — 1 016 565 рублей за квартиру.
Также продолжается совместная акция с ПАО ВТБ 24: при покупке однокомнатной квартиры в ЖК “Изумрудный” стоимостью 1 016 565 рублей, оформленной в ипотеку в банке ВТБ 24, клиенту предоставляется скидка в размере 1 000 рублей с квадратного метра, минимальный первоначальный взнос варьируется от 150 000 до 340 000 рублей, и, соответственно, ежемесячный платеж варьируется от 8 900 до 6 400 рублей в месяц. Более подробно по условиям покупки квартиры можно узнать в офисе застройщика по адресу: г. Барнаул, ул. Союза Республик, 32а.
Рассрочка от застройщика комплекса также будет приятным бонусом при выборе квартиры в этом доме.
ЖК "Изумрудный" планируется ввести в эксплуатацию уже в 2017 году, что делает предложение очень выгодным.
Предложение на квартиры за 1 016 565 рублей ограничено.
Телефон отдела продаж +7(3852)533-000
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф
*Основные условия акции при покупке однокомнатной квартиры площадью 20,13 м2 в ЖК "Изумрудный" стоимостью 1 016 565 рублей: срок кредита – до 20 лет; ставка – от 10,9%; первоначальный взнос клиента – от 10% от стоимости квартиры. В этом случае ежемесячный платеж составит от 6 360 рублей до 8 900 рублей.
*Подробные условия кредитования ПАО “ВТБ24”. Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей, максимальная сумма кредита – 60 000 000 рублей. Ставка по кредиту – от 10,9%. Срок кредита – до 30 лет. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости квартиры.
*Страхование: личное страхование заемщика, страхование объекта после завершения строительства. Тип схемы расчета: аннуитетные платежи. Возможность досрочного погашения с первого месяца. Срок действия кредитного решения — 4 месяца.
*Полное наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания ВЕКТОР"