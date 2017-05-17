Фото: avito.ru
Четырехкомнатная квартира в элитном кирпичном доме продается в Барнауле за 18,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье имеет площадь 227 квадратных метров. Квартира расположена на пятом этаже шестиэтажки на проспекте Социалистическом.
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"Элитный дом в центре города. Охраняемая территория. Собственное парковочное место. Ремонт. Мебель", — сказано в объявлении.
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