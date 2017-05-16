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Бийские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее не раз судимого 52-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 ноября прошлого года. В дом к обвиняемому пришел его знакомый, будучи пьяным. Во время возникшей ссоры хозяин несколько раз сильно ударил своего гостя поленом по голове. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, обвиняемый решил скрыть следы преступления и закопал тело в подполе своего жилища. Позже по заявлению родных потерпевший был заявлен как пропавший без вести.
Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, а обвиняемый принял меры к его сокрытию, следователям вместе с полицейскими удалось раскрыть убийство и установить причастность обвиняемого к его совершению. После этого мужчина добровольно показал, где спрятал тело знакомого.
Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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