Фото: designalmic.com
Белорусская компания, которая занимается производством дверей, предложила отечественным и зарубежным покупателям приобрести деревянные велосипеды, рама которых сделана из березы или ясеня. Каждый экземпляр транспортного средства производится вручную, передает ТАСС.
Таким образом, отмечают на предприятии, каждый велосипед является уникальным, неповторимым и дорого ценится. Сделанный на основе березы велосипед можно приобрести за 1890 белорусских рублей (порядка 1 тысячи долларов). Сделанная из ясеня двухколесная машина будет стоить 2290 белорусских рублей (около 1210 долларов). Стоимость велосипеда может быть и выше, в зависимости от пожеланий заказчика по его комплектации.
Подчеркивается, что в основу производства закладываются ходовые качества велосипеда. В мастерской подчеркивают, что важным является позволить обладателю велосипеда легко, приятно и эффективно кататься на нем. Бонусом производитель может сделать персональную табличку под седло велосипеда, на которую по желанию нанесут надпись или лого.
Мастера по производству деревянных двухколесных машин уверены в прочности своих конструкций и предлагают гарантию на деревянную раму сроком на 5 лет. Заказ на партию из 10 велосипедов производитель может выполнить в течение месяца.
Белорусские мастера рассчитывают, что их продукция найдет своего потребителя, учитывая, что "людей, уставших от стремительно развивающейся техногенной среды, все больше будет привлекать природная форма и натуральные материалы".
Комментарии
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интересно еще, как у него с прочностью передней вилки (нижней его части)