35 лет, гражданка РФ, живет в России более 10 лет, не судима. Это мы говорим про мать-одиночку из алтайского города Алейска Елену Александровну Климашкину. Почему бы ей не попробовать стать президентом, ведь она подходит по критериям, прописанным в законе о выборах. О том, что она хочет пойти на выборы, алтайские СМИ написали в минувший понедельник, 15 мая. Корреспондент ИА "Амител" связалась с Еленой и выяснила, зачем ей все это надо.

Надо идти в президенты

Корреспондент: Елена Александровна, зачем вам идти на выборы президента?

Елена Климашкина: Причина — плохая экономическая ситуация в стране, глобальные сокращения. Мы устали до невозможности. Город у нас маленький, денег нет, людям негде работать. Просто хотим изменить страну. Мы хотим работать, построить заводы, дороги, дать образование и медицину.

Корр.: А зачем сразу в президенты? Почему бы не пойти в дорожники, чтобы строить дороги, на завод — поднимать промышленность?

Е.К.: Да работала я уже и экономистом, и бухгалтером. За два года меня три раза сокращали, потому что была оптимизация. А завода по строительству дорог у нас нет, потому что бюджета не хватает.

Просто хочу с головы всё в стране поменять, полностью. Государство начинается с головы, с распределения бюджета: кому давать дотации, на какие рабочие места.

Закон о выборах президента:

Участие гражданина РФ в выборах президента является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в выборах президента, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.

Корр.: То есть, по вашему мнению, главная проблема в том, что внутри страны неправильно распределяют бюджет?

Е.К.: Да. Почему-то идет закрытие заводов. Почему-то считается, что они не нужны. Например, в Алейске 20 тысяч население. С 2011 года начались сокращения, тогда это еще не называлось оптимизацией.

У нас оптимизировали социальную защиту. У людей увеличился объем работы, а заработная плата – нет. На той неделе ходила в детскую больницу, там планируется глобальное сокращение детских врачей. У нас там их всего шесть человек. Куда их сокращать? Я не понимаю этой политики.

Может, я дура, но считаю, что средства в стране есть и нет необходимости в глобальных сокращениях в образовании, медицине.

Корр.: Ну а аргументам, что содержание экономически невыгодно, что в бюджете нет денег, вы не верите?

Е.К.: Я не считаю, что это неправильно.

Конкуренция Путину

Корр: Елена Александровна, ну вы же понимаете, что, скорее всего, главным кандидатом на выборах станет президент России Владимир Путин? Расклад предельно понятен.

Е.К.: Да, я понимаю.

Корр.: А как вы относитесь к Путину?

Е.К.: Не знаю, как ответить. Никак. Как к руководителю страны. Ненависти нет, любви тоже нет. Больше ничего сказать не могу.

Корр.: Но ведь вы хотите занять его пост...

Е.К.: Я не говорю, что не хочу, чтобы он был президентом. Я говорю, что хочу изменить систему.

Корр.: Ну тут либо он, либо вы.

Е.К.: Да понятно. В ЦИКе уже есть 10 зарегистрированных кандидатов на выборы. Так что не надо на одном зацикливаться.

Корр.: Зарегистрированных пока, конечно, нет. Еще время не пришло. Вы, наверное, имеете в виду кандидатов, которые заявили о своем желании?

Е.К.: Да, так правильнее сказать. Все имеют право заявить о своем желании занять эту должность. Все имеют право бороться за рабочее место.

Корр.: К Навальному как относитесь? Он ведь тоже на выборы собирается.

Е.К.: Неплохо. Он пытается говорить правду, но все-таки надо все делать честно. Не надо митинги с детьми организовывать.

Корр.: А почему бы вам не начать свою политическую карьеру с уровня поближе? Например, не пойти на выборы депутатов в Алейске, набраться опыта?

Е.К.: Потому что меня туда никто не возьмет, там работают дети детей депутатов. Я повторюсь: человек имеет право заявляться, куда хочет. Я изначально хочу сверху начать менять.

Собрать подписи смогу

Корр.: Для регистрации на выборах президента самовыдвиженцем необходимо собрать подписи населения. Насколько сложно вам будет это сделать?

Е.К.: Собрать подписи не проблема. Я поэтому сейчас уже собираю команду, которая занимается рассылкой информации в интернете. Хожу по городу, разговариваю с людьми. Начала работать в своём регионе, а дальше буду надеяться, что информация разойдется. Я же за людей пытаюсь выступить.

Корр.: А сколько всего надо подписей, знаете?

Е.К.: Более двух миллионов по стране, не более 50 тысяч в одном регионе.

От автора: По закону о выборах президента самовыдвиженец обязан предоставить не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей избирателей.

Корр.: Кто в вашей команде?

Е.К.: В основном друзья. Пока около 10 человек. Они сейчас занимаются распространением информации, сбором подписей, документов.

Мне ближе КПРФ

Корр.: А вы в какой-то партии состояли?

Е.К.: Я изначально была сторонником КПРФ: за людей, строительство, развитие.

Корр.: Будете просить поддержки у партии?

Е.К.: КПРФ уже определилась с кандидатом, нет смысла к ним уже обращаться. Я буду искать разные варианты, обращаться ко всем партиям.

Корр.: Сами на выборы ходите?

Е.К.: Обязательно. И на местные, и на подместные, и на внутренние, и на завнутренние.

У меня есть сторонники

Корр: Как люди реагируют на вас?

Е.К.: Нормально реагируют. Многие согласны с моими лозунгами.

Корр.: Негатив есть?

Е.К.: Есть, с вашей стороны сейчас.

Корр.: Это скорее критический взгляд. А население?

Е.К.: Тут есть два лагеря. Одни сидя на стуле кричат, а когда я предлагаю им меня поддержать, чтобы улучшить им жизнь, они отказываются. А есть те, кто готов идти за мной, и те, кто готов идти со мной до конца.

Корр.: А чиновники вам еще не звонили?

Е.К.: Нет.

Корр.: А стране нужна президент-женщина? Как-то пока исторически не сложилось.

Е.К.: Историю надо переписывать. Ничего страшного.

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