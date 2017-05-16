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Житель Новосибирска погасил долг по алиментам в размере 54 тысяч рублей из страха за виртуальную ферму в мобильном приложении, после того как приставы арестовали его iPhone 7. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сайт областного управления ФССП.
Подчеркивается, что мужчина отказался платить, так как был уверен, что мать его восьмилетнего ребенка тратит все деньги на себя и не вкладывает их в развитие сына.
В управлении отметили, что стоимость изъятого смартфона полностью покрывала долг, однако должник заявил, что телефон ему нужен как воздух. Неплательщик заявил, что без iPhone "его личная жизнь пойдет прахом, партнеры не смогут дозвониться, а свежая посадка кабачков в одном из популярных симуляторов фермы сгниет до того, как мужчина успеет ее собрать". Через 30 минут неплательщик принес приставам нужную сумму.
Через две недели женщина вновь обратилась к приставам с сообщением, что новосибирец не выплатил алименты в положенный срок. Должник, боясь приезда специалиста для оценки имущества, заявил, что только что устроился на официальную работу, а через несколько часов предоставил квитанции о выплате алиментов.
В сообщении также сказано, что теперь средства на содержание сына стали удерживать из зарплаты новосибирца.
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