Медведев не планирует вводить налог на бездетность в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов по введению налога на бездетность в России, передает ТАСС.
"Скажу вам прямо, чтобы не заводить рака за камень: никаких планов по введению такого закона и такого налога не существует, так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться", — сказал Медведев.
Ранее СМИ сообщили, что в России предложили ввести налог на малодетность. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина раскритиковала предложение Института демографии, миграции и регионального развития о введении налога на малодетность. Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что такое предложение нежизнеспособно, число детей — личное дело каждой семьи.
Комментарии