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Бытовой газ взорвался в жилом доме в Волгограде. В результате этого обрушились межэтажные перекрытия третьего подъезда, по предварительным данным, разрушены 12 квартир с четвертого по первый этаж, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Жертвами происшествия стали два человека, добавляет агентство. Также власти сообщили о десяти пострадавших, которым помогают врачи. На месте ЧП работает десять бригад скорой помощи.
Сообщение об обрушении части дома, расположенного на Университетском проспекте, поступило в МЧС в 13:06. "К месту направлены силы ГУ МЧС. Выдвинулась оперативная группа", — цитирует агентство ответ главка ведомства.
Также на место ЧП прибыли следователи и руководство СК в регионе.
Отмечается, что взрыв мог произойти из-за утечки газа. Выяснилось, что до ЧП в доме чувствовался сильный запах газа, и жильцы вызвали аварийную службу, но она не успела приехать до взрыва.
ТАСС уточняет, что для жильцов подготовлен пункт временного размещения, где людей обеспечат всем необходимым.
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