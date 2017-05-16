Задача по подтягиванию МРОТ до прожиточного минимума должна быть решена в ближайшие 2 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы работников Невского завода в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
"В ближайшие два года я поставил задачу, сейчас проект готовится, мы подтащим полностью минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Это сделать нужно обязательно", — сказал премьер.
"Я помню, что мы в последние годы существенно подтянули МРОТ к прожиточному минимуму, довели его до 7 тысяч 509 рублей, он у нас был запредельно низкий, скажем по-честному", — с гордостью подчеркнул премьер.
Напомним, что Минтруд еще в 2013 году рассказывал о планах довести МРОТ до величины прожиточного минимума, ориентируясь на 2018 год.
С 1 июля этого года, напомнил Медведев, эта сумма составит 7,8 тысячи рублей.
Комментарии