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Англичанин сочинил рэп про лысых кошек на русском языке. Видео

, ИА "Амител"
Житель Великобритании провел в России три месяца и женился на россиянке

Фото: youtube.com

Житель Великобритании под ником Nena Vaskina опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, в котором он исполняет рэп про котов на русском языке, пишет портал VSE24.

Автор отмечает, что ему не нужны "меховые кошки", так как ему нравятся лишь лысые. Молодой человек подчеркивает, что любит сфинксов настолько сильно, что чувствует пустоту в своей жизни без лысого кота.

Вот как звучат несколько строчек из "британского русского рэпа": 

 

Не люблю я тех людей, кто не любит лысых котов.

Если ты не любишь их, то считай себя одним из дураков.

Со своим лысым котом буду успешен во всем. 

Если ты против, то тогда ты принадлежишь в дурдом.

Nena Vaskina не раскрывает своего настоящего имени, однако по комментариям можно понять, что он родился и вырос в Великобритании и США, однако провел в России три месяца, а также выучил язык и женился на россиянке. Текущее место жительства Nena Vaskina неизвестно.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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