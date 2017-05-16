Кремль не будет отвечать телеведущему Владимиру Познеру на его просьбу объяснить статью о чувствах верующих, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Дождь.
"Нет, не будет никакой реакции. Это такой вопрос риторический и вопрос об ответственности не входит в прерогативу Кремля. Это вопрос, который касается нашей судебной системы", — сказал Песков.
Познер в эфире Первого канала попросил президента Владимира Путина и патриарха Кирилла объяснить, сажают ли в России за атеизм. Это было связано с приговором блогеру Руслану Соколовскому, которому дали 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих.
"Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что Бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу "нету, нету" с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть, патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что Бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?" - сказал Познер.
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