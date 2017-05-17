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Начальник Главного управления МЧС по Алтайскому краю, генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин отчитался о доходах за 2016 год.
Так, руководитель регионального главка экстренного ведомства задекларировал 1,604 миллиона рублей. Таким образом, в сравнении с прошлым годом его доход сократился. В собственности начальника ГУ МЧС значится половина земельного участка и половина жилого дома.
В аренде Лисина имеется земельный участок, в пользовании — земельный участок и жилой дом.
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Супруга начальника ГУ МЧС имела доход в размере 369 тысяч рублей. В ее собственности имеется доля земельного участка и доля жилого дома.
Ранее, напомним, стали известны доходы заместителей Игоря Лисина.
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