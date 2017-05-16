Гаишник из Сургута Сергей Иванов может сесть в тюрьму из-за желания привлечь к ответственности за вождение в пьяном виде сына бывшего начальника ГИБДД региона, пишет "Газета.ru".
История началась в апреле 2016 года. Иванов увидел, что около пешеходного перехода иномарка влетела в остановившуюся легковушку, чтобы пропустить пешехода. Он заблокировал нарушителю проезд и позвонил в дежурную часть.
На место аварии прибыл экипаж ДПС, в котором находились подчиненные Иванова. Водителя сопроводили в патрульную машину.
"Я позвонил своему подчиненному, спросил, подтверждается ли опьянение, а он меня сразу спрашивает: "Ты за кого болеешь?" Я не понял сначала, о чем речь, а он объяснил, что задержанным оказался сын бывшего главы ГИБДД ХМАО Сергей Алгазин. Я ему тогда сказал, чтобы он материал оформлял внимательно, поскольку водитель, так скажем, из категории VIP. Я человек принципиальный в этом плане, считаю, что пьяный водитель должен быть привлечен к ответственности, независимо от своего статуса", - рассказал изданию Иванов.
Вскоре выяснилось, что у экипажа не оказалось с собой прибора для проверки на алкоголь. Тогда на место ДТП вызвали другой экипаж. Сам Иванов, дождавшись прибытия патрульной машины, уехал.
Однако через 20 минут Иванов вернулся, поскольку, как он отмечает, у него возникли сомнения, что нарушителя оформят правильно. На месте ДТП уже никого не было.
Иванов отыскал экипаж, который прятался от него на объездной дороге. Задержанного водителя в автомобиле не оказалось, кроме того, в системе видеонаблюдения, установленной в салоне, отсутствовала флешка с записью задержания VIP-водителя. На видеорегистраторе были видны следы взлома.
"В итоге дело замяли, Алгазина к ответственности не привлекли", — сообщил Иванов.
Вечером того же дня его вызвал к себе заместитель начальника отдела и предупредил, что у него из-за такой принципиальности могут возникнуть проблемы. Затем в течение месяца на полицейского повесили сразу три дисциплинарных проступка.
После против него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий при задержании уже совершенно другого водителя.
Из материалов дела следует, что в мае 2016 года в Сургуте полицейские преследовали отказавшегося предоставить документы водителя. Нарушителя удалось остановить. Задерживаемый мужчина нанес полицейскому два удара в область паха. После этого Иванов применил силу.
В итоге в деле указали, что инспектор дважды ударил водителя, а вот сведений о том, что изначально сам нарушитель нанес ему удары, в материалах не оказалось.
"Следствие на этот факт закрывает глаза, несмотря на то, что сотрудники писали рапорт, свидетельствующий о том, что меня тоже били, есть видеозапись, на которой все видно", — подчеркнул Иванов.
Иванов, как сообщает издание URA.RU, в подтверждение своих слов опубликовал те самые видеозаписи задержания, из-за которого он может лишиться свободы. На роликах действительно можно увидеть, что первым удар сотруднику полиции наносит задерживаемый водитель. При этом, судя по записи, насилие к нарушителям ПДД применяют и коллеги Иванова, однако к ним у СК никаких претензий почему-то не возникло.
Стоит отметить, что жители города знают Иванова как полицейского правильного. По их версиям, ему мстят за то, что он не считался с "блатными, которые кормили руководство", за то, что отказывался участвовать в их аферах, за то, что не давал брать взятки и сам не брал, за то, что писал рапорты, по которым надо было принимать меры, а руководство этого делать не хотело. А задержание сына экс-главы ГИБДД ХМАО уже поставило финальную точку. Кроме того, как рассказывают знакомые с ситуацией люди, Иванов стоит в резерве на должность заместителя начальника ГИБДД, а такой правильный на этой должности он там никому якобы не нужен.
Комментарии
Владимир Владимирович! Сгнои наглеца в тюрьме - на боярина честь и достоинство покусился мерзавец!