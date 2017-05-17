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Погода в Алтайском крае в среду, 17 мая, преподнесет неприятный сюрприз – в регионе ожидается шквалистый ветер, снег и гололед.
"На большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, в предгорных районах местами сильные осадки, гололедные явления", — указывают в региональном Гидрометцентре.
Днем по краю температура составит +7…+12 градусов. Ветер будет северный, 10-15 метров в секунду с усилением до 20 метров, а местами порывы до 22-27 метров в секунду.
В Барнауле также временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в краевой столице будет не теплее +9 градусов. Ветер северный, с порывами до 17-22 метров в секунду.
В связи со столь суровой погодой в регионе действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают жителей о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.
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