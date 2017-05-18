Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 270 квадратных метров на участке 16 соток продают под Барнаулом за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Элитный коттедж построен в реликтовом лесу, на участке вековые сосны, место наишикарнейшее, не было ни одного еще равнодушного гостя. Особенность этого уютного дома — его идеальное расположение. Тихое, спокойное, обособленное место. Крайний участок, за участком сосновый бор, и больше никого нет и не будет", — подчеркивается в объявлении.
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Дом продается под отделку. Имеется баня. Перекрытия в доме железобетонные. Также есть гараж площадью 50 квадратных метров.
Участок полностью огорожен забором. Имеются все коммуникации – свет, вода, газ.
Комментарии
Помимо штырей по забору еще колючку пустить или под напряжением.
далековато