Сдача "Зенит-Арены" опять оказалась под угрозой — подрядчики не успевают установить систему контроля допуска болельщиков на самый дорогой в мире стадион, сообщает паблик Mash.
ФСБ заявила, что сдача "Зенит-Арены" снова под угрозой, так как подрядчики не успевают сделать систему контроля допуска болельщиков, отмечается в паблике. Крайний срок запуска системы — 1 июня, но успеть почти нереально.
На двух последних домашних матчах "Зенита" использовались ручные считыватели. Работники стадиона в шутку предлагают нанять бабушек, которые будут отрывать корешки на билетах.
Ранее на "Зенит-Арене" уже запускали систему, которая успешно отработала на двух тестовых мероприятиях, однако она не устроила силовиков, которые приняли решение демонтировать турникеты.
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