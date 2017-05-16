Замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что вопрос ведущего Владимира Познера о наказании за атеизм в России вызван ложным представлением о приговоре блогеру Руслану Соколовскому, сообщает РИА Новости.
"Мы исходим из того, что если человек придерживается атеистических убеждений, то это не оскорбляет ничьих чувств. Мы всегда выступали за открытый и честный диалог, в том числе и с атеистами. Диалог с ними строится на уважении достоинства как верующих людей, так и неверующих. Верующие и неверующие люди обладают достоинством, поскольку человек сотворен по образу и подобию божьему", — заявил Кипшидзе.
Он также добавил, что отрицать существование Бога, унижая достоинство тех людей, кто в него верит, "недопустимо в любом цивилизованном обществе".
Кипшидзе подчеркнул, что рассматривать приговор блогеру Соколовскому как преследование за атеистические убеждения совершенно безосновательно.
Ранее Познер в эфире Первого канала попросил президента Владимира Путина и патриарха Кирилла объяснить, сажают ли в России за атеизм.
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