В Энгельсе семиклассница покончила с собой прямо на уроке

Утром 16 мая в Энгельсе в школе №16 умерла 13-летняя семиклассница, сообщает "СарИнформ".
Девочка потеряла сознание на уроке. Школьный врач и учителя пытались привести ребенка в чувство, но не смогли.
Бригада скорой помощи прибыла к потерявшей сознание семикласснице через несколько минут после вызова.
"Предположительно, несовершеннолетняя совершила суицид, обнаружена предсмертная записка", — говорится в сообщении СУ СКР.
По одной из версий, в последнее время девочка страдала из-за безответной любви, сообщил изданию источник.
Следователи изучают личность пострадавшей, общаются с ее сверстниками и учителями, выясняют, в каких условиях девочка жила и как ее воспитывали. После завершения проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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