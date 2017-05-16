В США на 74-м году жизни умер советский актер Олег Видов

В США на 74-м году жизни умер советский актер, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Олег Видов, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова его супруги.
Олег Видов запомнился по фильмам "Всадник без головы", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Метель", "Обыкновенное чудо".
Будучи мальчиком из подмосковной деревеньки, Видов, мечтавший о работе в кино, сумел поступить во ВГИК. Еще не окончив учебу, получил приглашение сниматься, женился на подруге дочери Генерального секретаря ЦК КПСС, был занят в главных ролях.
В 1983 году, находясь на съемках в Югославии, Видов решил не возвращаться в СССР. Под покровом ночи пересек государственную границу Югославии. С 1985 года он жил в Калифорнии, снялся в нескольких голливудских фильмах, занимается продюсерской, режиссерской и коммерческой деятельностью.
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