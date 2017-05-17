17 мая в России отмечается Международный день детского телефона доверия. Набрав единый номер 8-800- 2000-122 со стационарного или мобильного телефона, дети, подростки и их родители могут получить бесплатно и анонимно экстренную психологическую помощь.
Как сообщила порталу Amic.ru руководитель службы экстренной психологической помощи по телефону в Алтайском крае Ирина Агальцова, в 2016 году на детский телефон доверия в нашем регионе поступило более 38 тысяч звонков. В крае работает семь линий. Ежедневно за поддержкой обращаются порядка 100 человек.
"Дети младшего и среднего возраста делятся своими страхами, проблемами в отношениях со сверстниками или жалуются на отсутствие друзей. Также их волнуют учебные вопросы, например, они переживают из-за двоек или боятся наказания родителей, а это уже проблемы отношений в семье. Подростков часто интересуют отношения с противоположным полом. Есть обращения и по теме домашнего насилия, стресса перед экзаменами, издевательств со стороны сверстников. Консультант-психолог телефона доверия в диалоге с ребенком создает атмосферу безопасности, уже это важно для снятия психологического напряжения наших юных и взрослых абонентов", — рассказала Ирина Агальцова.
Но помимо этих тематик в 2017 году в Алтайском крае и в целом по России участились звонки по теме интернет-угроз, например, групп смерти, содержащих призывы к совершению суицида. Дети просят помочь выйти из этих опасных игр. От кураторов им поступают угрозы расправы над самими школьниками или их близкими. Дети не знают, как справиться с таким давлением.
Также нуждаются в поддержке и родители, которые заметили изменения в поведении ребенка и связывают их с интернет-угрозами. За информационной и психологической поддержкой обращаются по этой теме и педагоги.
"За 4,5 месяца 2017 года по теме интернет-угроз в нашем регионе поступило 58 звонков. В прошлом году по этой теме за аналогичный период был зафиксирован только один звонок. Дети напуганы, еще больше напуганы их родители", — поясняет Ирина Агальцова.
Родителей психологи информируют, как понять, зарегистрирован ли ребенок в опасных группах. Подозрительными должны показаться ночные посиделки подростка за компьютером, его подавленное состояние и беспричинный страх. Конечно, такая категория детей вызывает большое беспокойство, но их еще можно вернуть в реальность. Детям, например, объясняют, что по IP-адресу кураторы групп никого не найдут и это лишь пустые слова.
"Наши специалисты ограничены в возможностях оказания помощи, поскольку она дистантная. Для решения этой проблемы очень часто требуется личная консультация. По этому направлению мы работаем с региональным Министерством здравоохранения, а также Министерством образования и науки. Мы даем контакты нужных специалистов, которые могут помочь", — добавила Ирина Агальцова.
Комментарии