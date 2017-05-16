Житель Москвы Анатолий Капустин написал в твиттере, что в его подъезде пропал мусоропровод.
"У нас в доме похитили мусоропровод! Еще вчера вечером я выкидывал туда мусор, а сейчас там сквозная дырка на 12 этажей!" - написал Капустин.
Неизвестные злоумышленники, по его словам, оставили лишь остатки трубы: "А нет, не совсем похитили, просто сломали и бросили перед подъездом. Объявлений никаких нет, рабочих рядом тоже нет".
Капустин отмечает, что в ГБУ Жилищник "совершенно не представляют", кто бы это мог сделать.
В комментариях шутят, что в образовавшуюся дыру будут устанавливать ракету. Другие предлагают искать концы в "Газпроме", которому нужны трубы для "Северного потока-2". Третьи вспомнили реновацию. Некоторые начали использовать выложенные Капустиным фотографии для творчества.
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