Организована доследственная проверка после появления в СМИ информации о причинении телесных повреждений и оскорблении воспитанников детского сада в городе Бор Нижегородской области, сообщили в региональном управлении СКР.
Как сообщается в СМИ воспитательница якобы избила ребенка за то, что он не подложил клеенку, когда выполнял поделку. Другая сотрудница детсада запечатлела произошедшее на телефон, чтобы о жестоких методах воспитания узнали родители и правоохранительные органы.
"Чего тебе больно? Приклеивай солнце! Оставь... приклеивай солнце", — сквозь зубы приговаривала воспитательница.
Воспитательница уже 6 лет работает в этом учреждении. И, по словам родителей, такие методы обучения женщина практикует нередко. После того как видео избиения появилось в Сети, воспитательницу уволили.
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