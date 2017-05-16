В Астрахани магазин объявил скидки на сахар-песок в упаковке по пять килограммов — 150 рублей за мешочек.
"До открытия гипермаркета люди готовы вломиться и снести все на своем пути ради такого подарка судьбы", — отметил автор видео.
Как отмечается, о скидке в восемь рублей за килограмм, а за пятикилограммовый мешок - 40 рублей, было известно заранее. Сначала на одного покупателя давали не больше трех пакетов, а затем и вовсе по одному. Однако многим желающим он так и не достался.
Ранее сообщалось, что пенсионеры в Омске устроили давку за сахаром после снижения цены на 3 рубля.
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