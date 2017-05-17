"Если дернется - пристрелю": сотрудники "Спецсвязи" угрожают водителю

Скандал с участием сотрудников "Спецсвязи", которые, по всей видимости, превысили свои полномочия, набирает обороты во Владивостоке.
В Сети появилось видео, на котором двое сотрудников в форме угрожают оружием водителю легкового авто и его пассажирке.
По мнению сотрудника "Спецсвязи" водитель автомобиля "подрезал" ведомственную машину. Престарелый сотрудников этого не потерпел и, достав пистолет, направил его на молодого человека.
По версии водителя легковушки, сотрудники "Спецсвязи" "подрезали" его автомобиль, и, как лица в форме и при оружии, не смогли вытерпеть того, что какой-то рядовой житель города указывает им на их хамство.
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