Момент взрыва газа в доме в Волгограде. Видео

Взрыв газа и обрушение жилой четырехэтажки произошли в Советском районе Волгограда примерно в 13 часов по московскому времени. В результате взрыва дома погибли три человека: работник Горгаза, жительница города и неизвестный мужчина. Под завалами могут находиться люди, в том числе — 26-летняя девушка.
Появился список пострадавших в результате взрыва и обрушения жилого дома. Имена пострадавших стали известны порталу "Блокнот Волгоград".
1.Лобков Валерий Борисович, 58 года рождения. Колото-резаные ранения головы, шеи, верхних и нижних конечностей.
2. Куринов Алексей, 78 года рождения. Сотрясение мозга.
3. Мурадян Сильва Геворгиевна, 51 года рождения. Сотрясение мозга.
4. Попаян Армен, 70 года рождения. Сотрясение мозга, ушибы, рана лба.
5. Макаров Алексей Георгиевич, 80 года рождения. Сотрясение мозга, ушибы.
6. Левин Владимир Андреевич, 93 года рождения. Сотрясение мозга, инородное тело в плече.
7. Лидия Клавдиевна Куликова, 34 года рождения. Гипертонический криз.
8. Саитова Галина Анатольевна, 54 года рождения. Открытый перелом левой голени.
9. Михайленко Андрей Александрович, 93 года рождения. Сотрясение мозга, ушибы головы и плеча.
10. Босомыгин Вадим Евгеньев, 52 года. Политравма.
Кроме этого, по информации издания, еще несколько пострадавших госпитализированы.
Принято решение о выплате компенсаций жильцам дома. Из регионального бюджета каждой семье выделят пот 50 тысяч рублей, еще по 10 тысяч каждому зарегистрированному гражданину.
СК задержал возможных виновников взрыва дома в Волгограде. На данный момент задержаны предприниматель-владелец торгового павильона и его отец, и задержан человек, который проводил земляные работы.
По предварительным данным, ЧП произошло в процессе несанкционированной врезки в водопровод, рабочие задели газопровод. На месте продолжают работать спасатели.
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