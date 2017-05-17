Минпромторг предложил снизить цену на водку до 100 рублей за пол-литра

В Министерстве промышленности и торговли России считают, что цена на водку должна быть снижена до 100-130 рублей за пол-литра, сообщает Life со ссылкой на материалы к совещанию в Совете Федерации.
В ведомстве также предлагают легализовать торговлю алкоголем в Сети и разрешить продажу спиртного на розничных рынках, в магазинах при АЗС, в санаториях и на спортивных базах, а также в нестационарных объектах сельской местности.
Кроме этого Минпромторг призывает создать список спиртосодержащих лекарственных препаратов, продажа которых будет ограничена в зависимости от объема.
Стоит отметить, что немногим ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа сообщил данные по потреблению алкоголя за 2016 год. Россия и Польша расположились на четвертой позиции — по 12 литров. И в это же время Минпромторг предлагает сделать для россиян алкоголь еще доступней.
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