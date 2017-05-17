Россия на 4 месте среди самых пьющих стран мира - ВОЗ

Лидером по потреблению алкоголя за 2016 год стала Литва, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа, передает Delfi.
Отмечается, что каждый житель Литвы в 2016 году в среднем потребил 16 л алкоголя. "Это, по новейшим подсчетам, делает ее крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", — отметил Галеа.
На втором месте в рейтинге Беларусь — 15 л, третье место заняла Латвия - 13 л, а Россия и Польша расположились на четвертой позиции — по 12 л.
Стоит отметить, что, согласно данным ВОЗ, в 2014 году каждый житель России в среднем употреблял 10,1 л алкоголя (за 2015 год данные отсутствуют), так что показатель вырос на 20%.
На фоне этого в Министерстве промышленности и торговли России предложили снизить цену на водку до 100-130 рублей за пол-литра.
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