Начинающий политик из Латвии Светлана Лонская придумала оригинальный способ заявить о себе накануне выборов в самоуправление Даугавпилса, которые пройдут 3 июня 2017 года.
"Я, Светлана Лонская, баллотируюсь под номером 6 от списка No sirds Latvijai. Я такая, как есть, без шелухи. Студентка, тренер по ZUMBA фитнесу, ответственный и честный человек с активной жизненной позицией. Я знаю, как сделать жизнь в этом городе интереснее и насыщеннее, как повернуть думу лицом к жителям и наладить сотрудничество с налогоплательщиками", — написала девушка в сопровождении к ролику.
Комментарии
лахудра какая-то. еще и призывает на русском языке.