В Сингапуре появился 15-этажный автомат по продаже спорткаров, представляющий собой башню, в которой находятся 60 автомобилей.
Оплата покупки производится онлайн. Чтобы забрать машину, человеку нужно выбрать подходящую модель на сенсорном дисплее, который размещен на первом этаже. После автомат выдаст покупателю спортивное авто.
Автомат установила компания Autobahn Motors.
Комментарии
Гордость за россию берет, что нет у нас этого порочного развития технологий и науки, а есть много храмов ! И скоро все росияне докажут что земля плоская !
а у нас стали бамперы в цвет кузова красить.
Сингапур -город государство живущее за счет туризма.