В Барнауле по адресу Павловский тракт, 60в двое граждан сливали топливо из бензобака припаркованного автомобиля, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
За этим делом они и были пойманы сотрудниками полиции.
Как отмечается, люди были на автомобиле, который запечатлен на фотографиях.
Комментарии
вот казлы
Свободу Юрию Деточкину!
И снова Здравствуйте! Такси Максим в центре событий! Да кто на нем еще ездит? Сто раз убеждался, лучше переплатить немного, но ехать на более комфортном такси! Не говорю что все водители плохие, но большинство быдло, в машинах срач, вонь сигарет, водилы то обкуренные то с пахмурыги, как вообще оно еще существует??? Причем Такси Маким уже давно не дешевое такси!