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Около двух лет, а также вложения в размере 1 миллиарда долларов необходимы для надлежащего исполнения указов президента Украины о блокировке в стране российских сайтов. Соответствующее заявление сделал председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, передает ТАСС.
"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства $1 млрд", — цитирует агентство его высказывание в эфире канала "112.Украина".
По словам Федиенко, заблокировать сайты можно. При этом он подчеркнул, что, вероятно, блокироваться будет вся автономная система, на которой находятся данные сайты и иные платформы, которые не были перечислены в санкциях. В результате у пользователей не будет доступа к таким соцсетям, как "ВКонтакте", и иным платформам, находившимся в этой системе, добавил Федиенко. В то же время председатель правления интернет-ассоциации отметил, что со временем блокировку можно будет обойти.
Напомним, накануне украинский глава Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. По данным пресс-службы президента страны, интернет-провайдерам запрещено предоставлять доступ к этим ресурсам.
Комментарии
Стену то когда достроят????