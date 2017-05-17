Фото: brucemunson.com
Жителей Барнаула утром в среду, 17 мая, ожидают заторы на дорогах в пять баллов, гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее загруженной является улица Малахова. Пробки на ней образовались в районе пересечения с улицей Петра Сухова, на участке от пересечения с улицей Антона Петрова до Павловского тракта, а также на перекрестке улиц Малахова — Власихинская. Автомобили на вышеуказанных отрезках передвигаются со скоростью около 7-10 километров в час.
Также заторы наблюдаются на отрезках Павловского тракта, в том числе в районе пересечения с улицей Попова, на участках улицы Юрина, на перекрестке улиц Энтузиастов — Попова, на улице Советской Армии, на проспекте Строителей в районе пересечения с проспектом Красноармейским и площади Октября, а также на отрезке улиц Северо-Западная, Профинтерна и Цеховая.
Пользователи отметили, что на улице Профинтерна и проспекте Калинина ведутся дорожные работы.
Комментарии