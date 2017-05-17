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Спасатели извлекли тело четвертого погибшего из-под завалов жилого четырехэтажного дома в Волгограде, который частично разрушился из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на межведомственный оперативный штаб.
По словам собеседника агентства, четвертой жертвой взрыва оказалась 27-летняя девушка.
Напомним, взрыв газа произошел во вторник, 16 мая. Ранее появилась информация, что третья жертва ЧП — 86-летняя женщина, которая жила в одной из квартир дома.
РБК отмечает, что среди погибших также работник муниципальной службы, который прибыл ликвидировать последствия прорыва газопровода.
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В результате ЧП пострадали 14 человек. Всего из здания эвакуировали 40 человек.
Комментарии
туповатый народишко.ничего толком делать не умеет