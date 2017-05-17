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Хакеры транслировали порно на взломанном табло на вокзале Вашингтона

, ИА "Амител"
По словам представителя администрации, хакеры взломали ПО вокзала

Фото: vesti.ru

Видеозапись порнографического содержания показали на электронном информационном табло на железнодорожном вокзале Вашингтона Юнион-Стейшн, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 15 мая. Телеканал передает, что порноролики показывали на табло неоднократно, в том числе в вечерний час пик. Представитель администрации вокзала заявил, что хакеры взломали программное обеспечение. Найти злоумышленников не удалось.

ТАСС добавляет, что табло, которое пока остается выключенным, установили совсем недавно. 

Агентство также уточняет, что вокзал Юнион-Стейшн расположен в нескольких минутах ходьбы от Конгресса США.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.05.2017 09:21
Димон

по любому наши хакеры были
ну на худой конец северокорейские))))

0  0
17.05.2017 09:43
- гость -

что хоть за ролик то был?

0  0
17.05.2017 09:51
Гость

17.05.2017 09:43
- гость -
что хоть за ролик то был?
Читай новость внимательно. Ролик был -порно.

0  0
17.05.2017 09:54
- гость -

а чем ролик закончился? они поженились?

0  0
17.05.2017 10:04
- гость -


17.05.2017 09:51
Гость

вы безумно глупы. интересны подробности. сколько актрис, актеров, какой интерьер и так далее.

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