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Молодого бийчанина подозревают в грабеже, совершенном в отношении 63-летней женщины — 20-летний злоумышленник сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку с крестиком и кулоном.
"Так как грабеж был совершён в светлое время суток, пострадавшая успела разглядеть своего обидчика и сообщила его приметы полицейским", — уточняют в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Вскоре полицейские задержали 20-летнего ранее судимого подозреваемого. У него правоохранители изъяли похищенный крестик. А вот цепочку и кулон молодой человек успел сдать в ближайший магазин, торгующий ювелирными изделиями.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Комментарии
это же оскорбление чувсвствств верующих чистой воды, к бабке не ходи