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600 учеников эвакуировали из лицея №28 в Новосибирске после того, как один из школьников распылил в коридоре перцовый баллончик, пишет портал "НГС.Новости".
Инцидент произошел во вторник, 16 мая, во время перемены — около 11:00.
По словам мальчика, он в шутку распылил перцовый баллончик, когда дети выходили из класса. Директор лицея Геннадий Мурашев рассказал, что всех находившихся в школе людей сразу же эвакуировали, здание проветрили, после чего пригласили специалиста, исследовавшего воздух при помощи газоанализатора.
"И когда все успокоилось, мы завели всех детей и продолжили учебный процесс", — добавил Мурашев, подчеркнув, что из-за инцидента с баллончиком занятия прервались примерно на час.
В заключение директор лицея добавил, что пострадавших в результате ЧП нет.
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