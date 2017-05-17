Среда, 17 Май, 12:06

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,26
€ 62,04
Brent
$ 51,5
5°
Обь
473см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Вице-губернатор Санкт-Петербурга не исключил замены газона на "Зенит-Арене"

, ИА "Амител"
Ранее было решено не проводить на стадионе 17 мая матч чемпионата РФ между "Зенитом" и "Краснодаром"

Фото: newstes.ru

Матч открытия Кубка конфедераций по футболу на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге пройдет на хорошем газоне. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор города Игорь Албин, передает ТАСС.

"Матч 17 июня железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне", — приводит его слова агентство. Албин добавил, что адаптация стадиона, согласно требованиям ФИФА, завершится ко 2 июня.

Отмечается, что ранее было решено не проводить на "Зенит-Арене" 17 мая матч чемпионата РФ между "Зенитом" и "Краснодаром", который должен был стать третьим тестовым для стадиона перед Кубком конфедераций. Решение было принято с целью "поберечь слабую корневую систему газона и заняться санацией", уточнил вице-губернатор Петербурга. По его словам, в данный момент на стадионе используются имитирующие солнечный свет лампы, а агротехники предлагают поднять температуру до 20 градусов, чтобы трава лучше росла. В данный момент она составляет 18 градусов.

Кроме этого, Албин напомнил, что после чемпионата мира стадион, вероятно, назовут так, как определит голосование болельщиков. На данный момент никакого названия для стадиона после ЧМ не выбрано.

Матч открытия Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные РФ и Новой Зеландии, пройдет 17 июня. Турнир продлится с 17 июня по 2 июля.

 

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

17.05.2017 10:30
- гость -

Проект на который планировалось потратить 16 миллиардов , а потратили 64, так там еще и газон нада менять? губернатор сам заплатит?

0  0
17.05.2017 11:12
- гость -

Теперь к царь пушке, которая не стреляет, и царь колоколу, который не звонит, добавился царь стадион, на котором невозможно играть.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
12:00
Тенденции свадебной мужской моды – 2017: правила выбора костюма 0
11:51
Барнаульцы в соцсетях обсуждают "нашествие" тли 1
11:34
Пьяный житель Новосибирска убил незрячую мать-пенсионерку – СК 4
11:26
Снег пошел в Алтайском крае 17 мая 3
11:15
Названы доходы министра образования Алтайского края и его замов 4
11:07
Самый дорогой участок земли в мире продали на аукционе в Гонконге 0
11:00
Команда "Бочкари" стала обладателем "Малого Кубка Лиги Надежды" по хоккею 0
10:51
Пожар в Центральном районе Барнаула тушили 12 сотрудников МЧС 1
10:40
Культура, которая приносит деньги: барнаульский бизнесмен о новой площадке 2
10:32
Глава ЛНР назвал условие возвращения республики в состав Украины – СМИ 2
10:23
Вице-губернатор Санкт-Петербурга не исключил замены газона на "Зенит-Арене" 2
10:14
Все, что на данный момент известно о взрыве бытового газа в Волгограде 0
10:06
Новосибирск засыпало снегом. Фото 1
09:51
Молодые ели высадили на площади Мира в Барнауле. Фото 1
09:37
Семиклассник распылил в новосибирском лицее перцовый баллончик 0
09:30
Компания "Алгоритм" на 9 мая устроила незабываемый праздник для горожан 0
09:24
Бийчанин сорвал с шеи пенсионерки цепочку с крестиком 2
09:15
Смотрим на 15-этажный автомат по продаже спорткаров в Сингапуре 3
09:09
Хакеры транслировали порно на взломанном табло на вокзале Вашингтона 6
09:00
Подводим итоги благотворительного марафона "Спасибо за победу!" 0
09:00
Мастер-класс по бюджетированию пройдет в Барнауле 1
08:52
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Волгограде увеличилось до четырех 1
08:45
Старт продаж. Чем новая Nokia 3310 отличается от своей предшественницы? 25
08:39
Пробки в пять баллов образовались на улицах Барнаула утром 17 мая 0
08:30
Отпуск с пользой: время вернуть зубы 6
08:17
Стоимость блокировки российских сайтов оценили на Украине в 1 млрд долларов 2
08:15
Студентка из Латвии записала предвыборную песню: "Депутат, Светка, депутат" 1
08:00
Что можно приготовить на природе? 1
07:46
Игры ценою в жизнь: как детский телефон доверия спасает от "групп смерти" 0
07:27
В космосе твой крик не услышат. Почему нужно смотреть "Чужой: Завет" Ридли Скотта? 5
07:15
Двух "таксистов-сливателей бензина" задержала полиция в Барнауле - очевидцы 6
07:03
Квартиру в элитном доме в Барнауле продают за 18,9 млн рублей. Фото 3
06:32
Зима не уходит: снег, гололед и штормовой ветер обрушатся на Алтай 17 мая 11
06:01
"Устала. Пойду в президенты": почему жительница Алтая хочет править Россией 63
05:06
Главный спасатель Алтайского края за год заработал 1,6 миллиона рублей 2
04:01
Россия на 4-м месте среди самых пьющих стран мира – ВОЗ 4
03:01
Минпромторг предложил снизить цену на водку до 100 рублей за пол-литра 10
02:01
Момент взрыва газа в доме в Волгограде. Видео 0
01:01
Сборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017 3
00:12
"Если дернется - пристрелю": сотрудники "Спецсвязи" угрожают водителю 10
23:47
В Астрахани покупатели подрались из-за уцененного на 8 рублей сахара 0
23:24
Воспитатель детсада избила ребенка из-за неправильно наклеенного солнышка 2
23:00
В Москве из дома "похитили" мусоропровод, оставив "портал" до первого этажа 4
22:49
В США на 74-м году жизни умер советский актер Олег Видов 7
22:26
В Энгельсе семиклассница покончила с собой прямо на уроке 0
22:03
В РПЦ ответили Познеру: атеизм "не оскорбляет ничьих чувств" 4
21:51
Сдача "Зенит-Арены" снова под угрозой, если не наймут "бабушек-билетерш" 0
21:28
Гаишнику грозит тюрьма за остановку пьяного сына экс-начальника ГИБДД ХМАО 7
21:02
Песков отказался отвечать на вопрос Познера об ответственности за атеизм 0
20:49
Медведев пообещал заводчанам "прожиточный МРОТ" в ближайшие 2 года 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.