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Матч открытия Кубка конфедераций по футболу на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге пройдет на хорошем газоне. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор города Игорь Албин, передает ТАСС.
"Матч 17 июня железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне", — приводит его слова агентство. Албин добавил, что адаптация стадиона, согласно требованиям ФИФА, завершится ко 2 июня.
Отмечается, что ранее было решено не проводить на "Зенит-Арене" 17 мая матч чемпионата РФ между "Зенитом" и "Краснодаром", который должен был стать третьим тестовым для стадиона перед Кубком конфедераций. Решение было принято с целью "поберечь слабую корневую систему газона и заняться санацией", уточнил вице-губернатор Петербурга. По его словам, в данный момент на стадионе используются имитирующие солнечный свет лампы, а агротехники предлагают поднять температуру до 20 градусов, чтобы трава лучше росла. В данный момент она составляет 18 градусов.
Кроме этого, Албин напомнил, что после чемпионата мира стадион, вероятно, назовут так, как определит голосование болельщиков. На данный момент никакого названия для стадиона после ЧМ не выбрано.
Матч открытия Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные РФ и Новой Зеландии, пройдет 17 июня. Турнир продлится с 17 июня по 2 июля.
Комментарии
Проект на который планировалось потратить 16 миллиардов , а потратили 64, так там еще и газон нада менять? губернатор сам заплатит?
Теперь к царь пушке, которая не стреляет, и царь колоколу, который не звонит, добавился царь стадион, на котором невозможно играть.