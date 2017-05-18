Интернет- и ТВ-провайдер "Сибирские сети" подключит каждого вашего друга*, а вы бонусом получите месяц бесплатного интернета на скорости до 100 Мбит/с и более 150 каналов цифрового телевидения, из которых 23 канала в HD-качестве, на любой вкус: от привычных эфирных с местными новостями и познавательных до детских, развлекательных или спортивных.
Чтобы подключить друга, следует оставить заявку на сайте sibset.ru, в контактном центре или в любом из офисов продаж в городе.
Чем больше друзей вы сможете подключить, тем больше месяцев бесплатного интернета и IPTV можете получить в подарок.
Акция "Приведи друга" действительна до 31 декабря 2017г. Плата за подключение нового абонента – 0 рублей. Подключение возможно при наличии технической возможности.
8 800 250 0211 (многоканальный)
Барнаул: П. Сухова, 2в, тел. 604-211; П. тракт, 251в (ТРЦ "Европа", боковой вход), тел. 601-211
Бийск: Мерлина, 10, тел. 555-211
Рубцовск: Дзержинского, 14/Ленина, 17, тел. 607-211
Заринск: Строителей, 18 (3 этаж, в здании Сбербанка)