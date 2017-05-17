Фото: Amic.ru, vk.com/barneos22, vk.com/act54
Новосибирск в среду, 17 мая, засыпало снегом. Пользователи социальных сетей активно выкладывают фото возвращения зимы в столицу Сибири.
"В Новосибирске и области идет снег. Одевайтесь теплее, сибиряки, на улице весьма ненастная погода!" - сообщается в паблике "Инцидент. Новосибирск".
"Доброе утро, ребята! Одевайтесь теплее... На улице кошмар", — пишут подписчики другого крупного новосибирского сетевого сообщества АСТ-54.
Между тем напомним, что аналогичную погоду в среду ожидают и в Алтайском крае. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
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