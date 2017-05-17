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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что возвращение ее в состав Украины невозможно до тех пор, пока в стране сохраняется нынешний режим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное газетой "Известия" интервью главы ЛНР.
По словам Плотницкого, республика может вернуться в состав страны, "если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир".
Глава ЛНР отметил, что граждане и руководство республики сознают, что сегодняшние власти Киева — это еще не вся Украина, добавив, что в стране есть "здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время".
Кроме этого, Плотницкий рассказал о налаживании международных связей ЛНР с внешним миром, добавляет ТАСС. Глава республики отметил, что ЛНР ведет переговоры с Белоруссией, Турцией и Китаем о продажах угля. Также он рассказал о проведенном круглом столе с представителями 24 стран, в том числе Германии, Италии, Финляндии, США, Испании, Конго. В мероприятии, на котором было отмечено искажение в СМИ Запада достоверной информации о событиях в Донбассе, участвовала депутат Европарламента Элеонора Форенца, подчеркнул Плотницкий.
В заключение он поблагодарил российское руководство за гумпомощь, которую оно оказывает полутора миллионам жителей республики.
Комментарии
Задёргались, сепары, видно вован "русский мир" сливать начал
17.05.2017 11:36
- гость -
Задёргались, сепары, видно вован "русский мир" сливать начал
Надо Петрушу вашего надоумить, чтобы он ещё на Амик вам доступ прикрыл