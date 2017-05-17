Самый дорогой участок земли в мире продали на аукционе в Гонконге

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Самый дорогой участок земли в мире продали в деловом центре Гонконга на правительственном аукционе за 23,28 миллиарда гонконгских долларов, что равно 3 миллиардам долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.
За право купить участок боролись девять девелоперских компаний, среди которых были две с материкового Китая. Победил в торгах гонконгский гигант в сфере недвижимости Henderson Land, согласившийся заплатить за каждый квадратный фут (0,09 кв. м) земли рекордные 6460 долларов. В результате цена участка превысила ожидания экспертов, оценивавших объект максимум в 2,8 миллиарда долларов.
Сейчас на участке находится пятиэтажная парковка. Новый владелец снесет ее и построит там к 2022 году первоклассное высотное офисное здание.
Агентство подчеркивает, что гонконгский рынок коммерческой недвижимости — самый дорогой в мире. Очень высокие цены на жилье, офисные и торговые помещения риелторы здесь объясняют нехваткой свободной земли и предложений на рынке при высоком спросе, в том числе со стороны инвесторов с материковой части Китая.
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