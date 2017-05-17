Фото: altairegion22.ru
Руководство министерства образования Алтайского края отчиталось о доходах за прошлый год — действующий глава регионального ведомства Александр Жидких задекларировал 1,37 миллиона рублей.
Его супруга в прошлом году заработала немногим более миллиона рублей. В собственности министра значится гаражный бокс. В безвозмездном пользовании у него есть квартира, которая принадлежит его жене.
Жидких владеет автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, его супруга — Chevrolet Cruze.
Отметим, что в декларации отражена не министерская зарплата Жидких, поскольку статус министра он получил только в этом году.
Замминистра образования Марина Дюбенкова в 2016 году имела доход в размере 1,5 миллиона рублей. В собственности чиновницы значится квартира.
Еще одна замглавы минобразования края Ольга Бутенко задекларировала доход в размере 1,050 миллиона рублей. Она также владеет квартирой.
Третий замминистра Евгений Кайгородов указал в декларации доход в размере 940 тысяч рублей. Он владеет долями в двух квартирах, имеет квартиру в совместной собственности с женой, а также обладает автомобилем Lexus RX330.
Супруга чиновника задекларировала доход в размере 1,586 миллиона рублей.
Комментарии
т.е. зарплата заммнистра в месяц 125т., а учителя молодые на ставку 8т. Разница в 15,6 раз!!!
то есть не зря 27 гимназия на учебники собирала с родителей ???
а голосовать на выборы приходить нужно. А то ваши пустые графы достаются сами знаете кому!
Может быть, пора ликвидировать такую разницу в зарплатах чиновников и обычных учителей?!! Пусть наши министры и их замы хоть раз посидят на проведении ЕГЭ под камерами, и им за это заплатят аж целых 40 рублей (именно столько платили педагогам за ЕГЭ в прошлом году!!!) - посмотрим, как им это понравится!