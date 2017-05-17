Фото: mtdata.ru
37-летний житель Новосибирска зарезал свою незрячую мать, сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.
Инцидент произошел в ночь на 14 мая текущего года. Мужчина в квартире на улице Русской вместе с 65-летней хозяйкой жилья и своим 37-летним знакомым распивали спиртные напитки. В какой-то момент мать и сын поссорились.
Тогда новосибирец на почве личной неприязни решил убить женщину и дважды ударил ее ножом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте ЧП. После совершения преступления мужчина сразу же обратился в полицию.
Позже выяснилось, что сына погибшей пенсионерки уже судили за истязания матери. Потерпевшая в последнее время была полностью незрячей.
По факту убийства было возбуждено дело. Мужчина полностью признал свою вину. Накануне его заключили под стражу.
Комментарии
достала видимо
белка достала!!!!!!!!!!!!
и как теперь в такую погоду хоронить?
ни похоронить ....ни собаку помыть...