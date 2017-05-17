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Пьяный житель Новосибирска убил незрячую мать-пенсионерку – СК

, ИА "Амител"
После убийства мужчина сам вызвал полицию

Фото: mtdata.ru

37-летний житель Новосибирска зарезал свою незрячую мать, сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

Инцидент произошел в ночь на 14 мая текущего года. Мужчина в квартире на улице Русской вместе с 65-летней хозяйкой жилья и своим 37-летним знакомым распивали спиртные напитки. В какой-то момент мать и сын поссорились.

Тогда новосибирец на почве личной неприязни решил убить женщину и дважды ударил ее ножом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте ЧП. После совершения преступления мужчина сразу же обратился в полицию.

Позже выяснилось, что сына погибшей пенсионерки уже судили за истязания матери. Потерпевшая в последнее время была полностью незрячей.

По факту убийства было возбуждено дело. Мужчина полностью признал свою вину. Накануне его заключили под стражу.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.05.2017 11:37
- гость -

достала видимо

0  0
17.05.2017 11:43
- гость -

белка достала!!!!!!!!!!!!

0  0
17.05.2017 11:44
- гость -

и как теперь в такую погоду хоронить?

0  0
17.05.2017 11:47
- гость -

ни похоронить ....ни собаку помыть...

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