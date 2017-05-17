Свадебный костюм должен гармонировать с платьем невесты, задавать тон всему мероприятию. Цветовая гамма, фактура платья, прическа — вот на что стоит обратить внимание при выборе свадебного мужского костюма. Ну и, конечно, следует учесть модные тенденции 2017 года, ведь их следует учитывать не только при выборе женского наряда, но и мужского — без них никуда.
Итак, в 2017 году в тренде цвета: клетка, кофейный цвет, синие оттенки и др. Отличный выбор — ткань с эластаном, за счет которой костюмы сидят по фигуре идеально и дают необходимую свободу движениям. Силуэт костюма: зауженный по фигуре, брюки не должны быть широкими.
Сейчас очень популярны аксессуары, такие как бабочки, узкие галстуки. Они придадут некоторую пикантность образу и подчеркнут индивидуальность жениха. Итак, идеальный свадебный мужской костюм у каждого свой! Однозначно только одно, что в нем жених должен выделяться из толпы принаряженных гостей, привлекая к себе внимание и восхищенные взгляды окружающих.
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