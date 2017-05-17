Фото: vk.com/barneos22
Пользователи соцсетей начали обсуждать так называемое нашествие тли в Барнауле.
Сообщение о насекомых появилось в среду, 17 мая, в паблике Barnaul 22.
"Разные насекомые и прочие существа по очереди атакуют наш город. На днях тротуары центра отвоевывали улитки. Сегодня нашествие тли в Барнауле. Фото сделаны на "Роснефти" в Ленточном бору", — отмечает автор заметки.
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Между тем отметим, что сегодня погода в краевой столице совсем не располагает к активной жизнедеятельности насекомых — в районах края уже идет снег. Вероятно, что скоро снег пойдет и в региональном центре.
Комментарии
а акимфий предупреждал
Какая заправка, такие и потребители)))))))))
каждый год одно и то же
это не тля кстати
еслиф не тля,то чё?
комарики
златоглазки вроде как