Фото: rating-news.ru
Депутат Ребрихинского районного совета в Алтайском крае признан виновным в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В настоящее время доказано, что народный избранник, будучи также директором фирмы, специализирующейся на выращивании зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы и масленичных культур, в период с 2013 по 2014 год, используя свое служебное положение, предоставил в межрайонную налоговую инспекцию подложные документы.
В бумагах были указаны недостоверные сведения о праве на возмещение налога на добавленную стоимость.
В итоге обманным путем были похищены федеральные средства в размере 667 тысяч рублей. Эти деньги были зачислены на счет предприятия.
Депутат-бизнесмен полностью возместил ущерб и в итоге был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей.
Комментарии