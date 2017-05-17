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Порядка 50 противотанковых мин нашли рядом с городом Сковородино Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и противопожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
Уточняется, что мины находятся в пяти километрах от города в районе бывшей военчасти. Группа разминирования воинской части номер 21720 поселка Екатеринославка должна прибыть 22 мая, приводит агентство сообщение.
Отмечается, что в понедельник, 15 мая, специалисты уничтожили 11 боеприпасов, предположительно, авиабомб времен Великой Отечественной войны, близ села Антоновка Амурской области. Боеприпасы также нашли на заброшенном военном полигоне.
В начале мая пресс-служба Восточного военного округа информировала, что при подготовке к летним учениям саперы округа отчистят от взрывоопасных предметов свыше 30 полигонов и учебно-тренировочных комплексов общей площадью более 250 тысяч гектаров, для того чтобы исключить несчастные случаи из-за неразорвавшихся снарядов.
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